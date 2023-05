Congreslid George Santos opgepakt: een web van leugens werd zijn ondergang

Amerikaans congreslid George Santos is opgepakt. De New Yorkse Republikein staat erom bekend belangrijke delen van zijn levensverhaal te hebben verzonnen en werd woensdag gearresteerd. Naast die leugens zou hij volgers ertoe hebben aangezet om te doneren met de belofte dat het geld zou worden gebruikt voor zijn campagne. In plaats daarvan zou hij het hebben gebruikt voor kleding en schulden.

Advocaat Breon Peace zegt dat Santos wordt aangeklaagd voor fraude en het verdraaien van de waarheid. Zo beweerde hij dat zijn grootouders aan de Holocaust zijn ontsnapt en dat hij joods is, waarop hij later terugkwam en zei dat hij katholiek was opgevoed.

Santos zei dinsdag dat hij niet op de hoogte was van de beschuldigingen. Hij werd afgelopen najaar in het congres gekozen na een campagne die deels op leugens was gebaseerd. Zo pronkte hij met een zogenaamde status als rijke Wall Street-zakenman, niets was minder waar.

Veel Republikeinen in New York riepen hem op om af te treden nadat zijn verzinsels aan het licht waren gekomen. Die kritiek werd heviger toen het nieuws over de strafzaak zich verspreidde. Republikein Marc Molinaro zegt erover: „Vroeg of laat, of hij dat wil of niet, zal zowel de waarheid als gerechtigheid aan hem worden overhandigd.”

Santos, die zichzelf aangaf in New York, is aangeklaagd voor zeven gevallen van fraude, drie gevallen van witwassen, één geval van diefstal van openbare middelen en twee gevallen van het geven van valse verklaringen aan het Huis van Afgevaardigden.

Geschiedenis van fraude

Dit is niet de eerste keer dat Santos zijn leugens boven water komen. Toen hij negentien jaar was, werd hij ervan beschuldigd in Brazilië gestolen cheques te hebben gebruikt om kleding te kopen. De Braziliaanse autoriteiten zeiden dat ze de zaak hebben heropend. In 2017 werd Santos beschuldigd van diefstal nadat de autoriteiten zeiden dat hij duizenden dollars aan nepcheques had gebruikt om puppy’s van hondenfokkers te kopen. Die zaak werd geseponeerd nadat Santos beweerde dat zijn chequeboekje was gestolen en dat iemand anders de honden had meegenomen.

