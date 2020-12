Congres stemt in met Amerikaans coronasteunpakket van 900 miljard dollar

Een miljoen iconische pijnbomen in Rome bedreigd door parasiet

18 december Rome dreigt haar iconische pijnbomen te verliezen. De één miljoen exemplaren in de Italiaanse hoofdstad zijn het slachtoffer van de toumeyella parvicornis, een parasiet die in 2014 vanuit de Verenigde Staten in Napels belandde. Er is een methode om de bomen te redden, maar die is kostbaar en tijdrovend.