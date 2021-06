‘Congo wordt eigenaar van alle roofkunst in Belgisch museum’

Het Belgische kabinet besloot vrijdag tot een meer globale en bilaterale aanpak van koloniaal erfgoed in België. Van alle onrechtmatig door het land verkregen voorwerpen in de museumcollectie die afkomstig zijn uit Congo en tussen 1885 en 1960 werden gestolen, wordt juridisch eigendom overgedragen aan de Congolese regering. Wel blijven de voorwerpen in België tot de Congolese overheid een stuk terugvraagt.

,,We moeten weg van de symboolpolitiek”, zei staatssecretaris Thomas Dermine zaterdag in De Standaard. ,,Het erfgoed is niet van ons, punt. Of er nu wel of niet mogelijkheden zijn om het te bewaren in Congo, heeft geen impact op het eigenaarschap.”

Met de overdracht van de juridische eigendom aan Congo komt de Belgische staatssecretaris Thomas Dermine (Wetenschapsbeleid) tegemoet aan de vraag van de Congolese president Felix Tshisekedi. Die vroeg bij de opening van het ­museum voor nationaal erfgoed in Kinshasa in 2019 de Congolese roofkunst terug. Wel moest de overdracht geleidelijk gebeuren om de goede bewaring van de stukken te garanderen.

1 procent

Het museum in Tervuren, vlakbij Brussel, zal door deze beslissing zeker niet leeglopen. Bij 1 procent (883 stukken) van de collectie is vastgesteld dat België ze zo goed als zeker onrechtmatig (via diefstal, geweld of oorlog) heeft verkregen. Van 50.000 stukken, oftewel 58 procent van de collectie, is volgens Dermine onomstotelijk bewezen dat het gaat om rechtmatig verkregen stukken via schenking of aankoop.

Van ongeveer 40 procent is de oorsprong moeilijker vast te stellen. Dermine wil samen met Congo een bilaterale wetenschappelijke commissie samenstellen. Die zal onderzoeken hoe stukken in de collectie zijn terechtgekomen.

Afrikamuseum Berg en Dal

Het Afrika Museum in Berg en Dal kwam in september in het nieuws door een poging tot diefstal van een Congolees grafbeeld door een in Frankrijk wonende Congolees en vier medeplichtigen. Emery Mwazulu Diyabanza (41) wilde naar eigen zeggen roofkunst ophalen. ,,De stukken die u hier kunt zien, zijn in Afrika gestolen tijdens de kolonisatie. Gestolen tijdens de slavernij, dus ben ik hier gekomen om mee te nemen wat van ons is”, zei hij tijdens een live video-uitzending van zijn actie. De Congolees en enkele medeplichtigen werden gearresteerd en kregen een dagvaarding uitgereikt om op een nog te bepalen datum de voor een Nederlandse politierechter te verschijnen.

Het museum liet weten begrip te hebben voor de motieven van de actievoerders, maar absoluut niet voor diefstal. Bovendien is ook het Afrika Museum juist zeer actief in teruggave van roofkunst. Het museum publiceerde vorig jaar richtlijnen voor het indienen van claims en heeft ook speciale onderzoekers in dienst, die proactief herkomstonderzoek doen. Mwazulu Diyabanza had zich in Berg en Dal beter dus kunnen aanmelden voor een kopje koffie met gelijkgestemden.

Nederlandse koloniën

Een speciale commissie adviseerde het kabinet Rutte III in oktober om alle roofkunst uit de voormalige Nederlandse koloniën ‘onvoorwaardelijk’ terug te gegeven als het land van herkomst daar om vraagt. Daardoor kunnen duizenden kunststukken – waaronder een aantal topwerken – verdwijnen uit de Nederlandse musea. Minister Ingrid van Engelshoven ( Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) maakte begin dit jaar beleidsmaatregelen bekend voor de teruggave van roofkunst. De Tweede Kamer moet zich daar nog over buigen, maar het ligt volgens dagblad Trouw in de bedoeling dat landen van herkomst roofkunst en objecten van grote culturele waarden kunnen opeisen.