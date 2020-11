Complotdenker die zwarte mensen ‘slaven’ noemt komt in het Amerikaanse Congres

Greene had de Joodse miljardair George Soros, die als kind de Holocaust overleefde, beschuldigd van collaboratie met de nazi’s. Ook zei ze dat zwarte mensen ‘slaven van de Democraten zijn’, dat een dodelijke aanslag op een antiracistische demonstratie in de stad Charlottesville in scène was gezet en dat blanke mannen de meest onderdrukte groep in de Verenigde Staten zijn.

In de ban

Facebook en YouTube willen niets meer met QAnon te maken hebben en verwijderen voortaan content die met het platform te maken heeft. YouTube maakte in een verklaring bekend dat ze geen vehikel meer wil zijn voor schadelijke samenzweringstheorieën, met name als die worden gebruikt om geweld tegen individuen of groepen te rechtvaardigen.



YouTube heeft de afgelopen twee jaar al tienduizenden QAnon-video’s en honderden aan de beweging verwante kanalen offline gehaald. Youtube wijst erop dat context van belang is. Posts waarin geen personen of groepen als doelwit worden genoemd of worden lastiggevallen kunnen online blijven.