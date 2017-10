Complete school ontruimd na gebruik irriterende pompoenluchtverfrisser

De luchtverfrisser bleek, mogelijk in verband met het naderende Halloweenfeest, door iemand in een klaslokaal ingeplugd. Ondanks het valse alarm, staat de brandweer achter de beslissing van de school om hen in te schakelen. ,,Voorkomen is beter dan genezen: liever een vals alarm dan geen alarm en gewonden of erger.” Inmiddels zijn alle lessen weer hervat. Wie de verfrisser had aangezet is vooralsnog onduidelijk.