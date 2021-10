Colombiaanse zakenman en vertrouweling van Maduro uitgeleverd aan VS

Alex Naín Saab Morán, een Colombiaanse zakenman die een sleutelfiguur zou zijn in de financiering van het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, is zaterdag uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat meldt zijn juridische team aan het Franse persbureau AFP. Volgens zijn advocaat zou Saab inmiddels in het vliegtuig onderweg naar de VS zitten. De Venezolaanse regering stelt dat Saab is ontvoerd door de VS.

Saab werd vorig jaar in Kaapverdië opgepakt op basis van een Amerikaans arrestatiebevel. De zakenman zou met zijn zakenpartner Alvaro Pulido een netwerk hebben gerund dat voedselhulp, bestemd voor Venezuela, exploiteerde. De twee zouden 350 miljoen dollar (ruim 300 miljoen euro) vanuit Venezuela naar bankrekeningen in de VS en andere landen hebben weggesluisd. Saab en Pulido kunnen daarvoor ieder een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen.

Crimineel netwerk

De Colombiaanse president Iván Duque spreekt van een “overwinning in de strijd tegen drugssmokkel, witwassen en corruptie dat door het dictatorschap van Maduro in stand wordt gehouden”. Volgens Duque zal Colombia “de VS blijven steunen in het onderzoek naar het transnationale, criminele netwerk dat werd geleid door Saab”.

Kaapverdië stemde vorige maand in met de uitlevering van de Colombiaan. De advocaat van Saab stelt echter dat de uitlevering illegaal is omdat de wettelijke procedure rondom de zaak in Kaapverdië nog niet was afgehandeld.

Jorge Rodriguez, die namens de Venezolaanse regering de onderhandelingen met de oppositie leidt, heeft gesprekken die voor zondag op de agenda stonden opgeschort naar aanleiding van de uitlevering. Zondag zou er in Mexico met de Venezolaanse oppositie worden onderhandeld om de politieke en economische crisis in het land op te lossen. Rodriguez heeft echter laten weten dat de regering niet aanwezig zal zijn. Saab was vorige maand nog toegevoegd aan het onderhandelingsteam van de regering.