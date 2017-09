Colombiaanse rebellengroep ELN legt wapens neer

Man opgepakt in Duitsland om gif in babyvoeding

3:00 De Duitse politie heeft in de regio van Tübingen een man opgepakt voor de afpersingszaak bij winkelketens eerder deze week. De man wordt momenteel verhoord, zo liet de politie en het openbaar ministerie in Konstanz weten. Of de man de gezochte verdachte is, staat volgens de politie nog niet vast.