Code rood voor delen Griekenland, ook bosbranden in onder meer Gran Canaria, Sicilië en Antalya

met videoNaast Griekenland worden ook andere delen van Europa geteisterd door hevige bosbranden. Onder meer in en nabij Gran Canaria, Dubrovnik, Antalya en Lissabon woedt het vuur. In Sicilië overleefden in elk geval drie mensen de branden niet.

Het grootste leed wordt nog altijd geleden in Griekenland. Terwijl de Griekse autoriteiten het hoogste waarschuwingsniveau voor het zwaar getroffen Rhodos inmiddels hebben ingetrokken, neemt het risico op nieuwe bosbranden op andere plekken in het Zuid-Europese land juist toe.

Het waarschuwingsniveau voor Rhodos is net afgeschaald van rood, het hoogste niveau, naar geel. Nieuwe kwetsbare gebieden hebben dinsdagavond code rood gekregen. Het gaat onder andere om de regio Athene, het eiland Evia, het noordoosten van de Peloponnesos en de omgeving van Thessaloniki. Op Evia, dat ten noorden van Athene ligt, overleden dinsdag twee piloten van een blusvliegtuig na een crash op het eiland. Op beelden is te zien hoe het vliegtuig kort nadat het een lading water had geloosd in een ravijn stortte en in brand vloog. Ook werd op het eiland het verkoolde lichaam van een man teruggevonden.

Sicilië

Ondertussen wordt ook het Italiaanse eiland Sicilië overmeesterd door zware branden. In elk geval drie mensen kwamen hierbij om het leven. De lichamen van twee zeventigers werden verkoold aangetroffen in een woning die ten prooi viel aan de vlammen en een vrouw van 88 jaar overleed nabij Palermo. Een ziekenhuis in de Siciliaanse hoofdstad is vanwege de branden deels ontruimd.

In elk geval drie mensen overleden bij de bosbranden op Sicilië.

Gran Canaria

Op Gran Canaria zijn dinsdag honderden inwoners geëvacueerd vanwege een snel uitbreidende brand op het Spaanse eiland. Zo'n honderd brandweerlieden en negen vliegtuigen probeerden de vlammenzee te blussen, die tot nu toe 200 hectare bos heeft verwoest. De brand ontstond op het heuvelachtige centrale deel van het eiland. Er zijn nog geen gewonden bekend en ook geen gebouwen beschadigd.

Op Gran Canaria zijn honderden dorpsbewoners geëvacueerd vanwege een bosbrand in het centrale deel van het eiland.

Sintra

In natuurgebied Sintra-Cascais, zo'n dertig kilometer ten westen van de Portugese hoofdstad Lissabon, brak dinsdagmiddag een hevige bosbrand uit. Meerdere mensen werden geëvacueerd. Meer dan zeshonderd brandweerlieden kwamen in actie Ook blusvliegtuigen werden ingezet. De burgemeester van Cascais, Carlos Carreiras, zei dat windstoten tot zestig kilometer per uur voor brandweerlieden de grootste uitdaging waren.

Antalya

Een bosbrand in de buurt van de badplaats Kemer in de Turkse regio Antalya is al meer dan 36 uur aan de gang. De brand heeft inmiddels 180 hectare bos verwoest. Vanwege de harde wind kon het vuur zich snel verspreiden. Desalniettemin komen bevolkte gebieden niet gevaar, stelt de Turkse minister van Land- en Bosbouw Ibrahim Yumakli gerust. De brand heeft ook geen hotels die in het gebied van de brand opereren, getroffen.

Dubrovnik

Ook nabij Dubrovnik, een stad in het zuiden van Kroatië, zijn woensdag meer dan honderd brandweermannen in de weer om een grote bosbrand te blussen. Ze krijgen daarbij de hulp van blusvliegtuigen. De brandt woedt op zo'n twaalf kilometer van het historische stadscentrum van de stad. Het vuur was maandag al uitgebroken op het grondgebied van het dorp Zupa Dubrovacka, maar tot nu toe waren er geen evacuaties nodig. Volgens lokale media doet het vuur ook mijnen ontploffen die gelegd werden tijdens de Joegoslavische burgeroorlog.

Rhodos

Hoewel het gevaar op het Griekse eiland Rhodos momenteel afneemt, woeden de branden ook daar nog flink. In de nacht van maandag op dinsdag zijn duizenden vrijwilligers erin geslaagd om het toeristische eiland Gennadi in het zuidoosten van het eiland te redden van vlammen. Woensdagochtend schakelde de brandweer meteen blusvliegtuigen en helikopters in om het vuur verder te bestrijden. Bij Mesanagros woedt op dit moment nog steeds de gevaarlijkste brand op het Griekse eiland.

Vrijwilligers op Rhodos helpen bij de bestrijding van bosbranden.

Op Rhodos zijn meer dan 260 brandweerlieden al ruim een week bezig de branden in het zuiden van het vakantie-eiland meester te worden. Daarbij worden ze geholpen door eenheden uit Turkije en Slowakije. Van de 19.000 personen die vorige week geëvacueerd werden, is inmiddels het grootste gedeelte weer terug naar huis vertrokken. Anderen verblijven in noodopvangcentra.

Vanwege de omvang van de branden, de harde wind en de droogte op het eiland is het voor brandweerlieden moeilijk om de branden te blussen. In totaal zijn er de afgelopen dagen in Griekenland zo’n vijfhonderd branden bestreden.

Uiterst warm

De Griekse weerdienst waarschuwt woensdagochtend dat het uiterst warm blijft. Op het middaguur wordt op vele plaatsen tot 46 graden verwacht. Het gevaar voor bosbranden blijft daarmee extreem hoog.

Volledig scherm © REUTERS

