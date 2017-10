Coalitiepartijen zetten premier Sint-Maarten onder druk over noodfonds

Orkaan Irma richtte in september een enorme ravage aan op Sint-Maarten. Het eiland is inmiddels toe aan de wederopbouw, waarvoor Nederland bereid is een noodfonds aan te bieden. Maar de minister-president van Sint Maarten geeft aan niet aan de voorwaarden te kunnen voldoen.

Dit standpunt levert Marlin kritiek op van zijn coalitiepartners. Statenvoorzitter Sarah Wescot-Williams keert zich zelfs van de premier af en is van mening dat haar coalitiepartij DP een eigen standpunt moet kunnen innemen over de noodhulp.

Aankomende maandag heeft de voorzitter daarom een overleg met de gouverneur van het eiland, om te bekijken 'wat andere partijen over de situatie denken'.

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden is de oprichting van een Integriteitskamer, die moet voorkomen dat hulpgeld in verkeerde zakken verdwijnt. Ook moet Sint-Maarten de grenzen laten bewaken door Nederlandse marechaussee en militairen de grenzen.

De Sint-Maartense premier heeft vooral moeite met de deadline die Nederland hiervoor geeft. Voor 31 oktober zou Marlin akkoord moeten gaan met de voorwaarden, maar hij wil meer tijd voor de oprichting van de Integriteitskamer. Daarnaast hoopt hij de bewaking van de grenzen in eigen hand houden.

Transparant

Wescot-Williams denkt daarentegen dat de voorwaarden ervoor zullen zorgen dat het noodfonds op een effectieve en transparante manier gebruikt zal worden. Zo gaf ze aan in een brief die ze op 15 oktober schreef aan minister-president Mark Rutte.

Toch vroeg ze de Nederlandse premier om de instelling van een integriteitskamer en het uit handen geven van de grenscontrole los van het fonds te regelen. Ze is bang dat er lang op het noodfonds gewacht moet worden, als er een lange discussie is over de voorwaarden.

Noodhulp

Het noodfonds zou welkom zijn, want veel huizen op Sint-Maarten zijn nog steeds onbewoonbaar. Ook is de werkloosheid fors gestegen nadat toerisme is weggevallen van het eiland.

Nederland verleende de afgelopen zeven weken wel noodhulp, maar die loopt binnenkort ten einde. Zowel de Nederlandse regering als het bestuur van Sint-Maarten wil zich gaan concentreren op de wederopbouw.