CNN-oprichter Ted Turner kampt met dementie

Paniek in Central Park: geluid van omvallend hekwerk lijkt op geweerscho­ten

4:54 In Central Park in New York is korte tijd paniek uitgebroken onder de duizenden toeschouwers toen een afzetting omviel. Het geluid van het vallende hekwerk deed sommige aanwezigen aan geweerschoten denken, waarna ze het op een rennen zetten.