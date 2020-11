CNN-host ontroerd door zege Biden: ‘Een goed mens zijn doet ertoe’

De tel kwijt? Op deze plekken in de VS worden nog stemmen geteld

5 november In de Verenigde Staten groeit de onrust nu de uitslag van de verkiezingen op zich laat wachten. Vooral in staten waar president Donald Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace, kan het nog even duren voordat de winnaar bekend is. Waar worden nog stemmen geteld of moet er mogelijk opnieuw worden geteld?