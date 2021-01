Clinton wil weten of Trump met Poetin belde tijdens aanval Capitool

Clinton vraagt Pelosi ook een onderzoek in te stellen naar de bestorming van het Capitool eerder deze maand, net zoals er onderzoek is gedaan naar de terroristische aanslagen van september 2001 om te zien “wat precies heeft geleid tot de dodelijke rellen”.

De Democrate Clinton verloor de presidentsverkiezingen in 2016 van de Republikein Trump. Ze wijt dat vaak aan samenzweringen van Trump met vooral Poetin. Volgens Clinton heeft Trump altijd een geheime agenda gehad in het Witte Huis en moet duidelijk worden aan wie hij in werkelijkheid loyaal was en wie er in werkelijkheid aan de touwtjes trok.