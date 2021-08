Circa vijftig Nederlanders met evacuatievluchten weg uit Kaboel

Vanochtend werd bekend dat de eerste Nederlanders waren weggehaald. Ongeveer tien Nederlanders konden met onder meer een Duitse vlucht vertrekken. Later kon een groep van 35 Nederlanders mee op een vlucht naar Tblisi in Georgië. Het toestel wordt gebruikt door verschillende NAVO-landen. Vanuit Tblisi zullen de passagiers naar Nederland vliegen. Daar komen ze later vanavond aan.

Frankrijk meldde eerder op de dag dat vier Nederlanders met een Franse vlucht uit Kaboel waren vertrokken.

Inventarisatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is bezig met een inventarisatie van Nederlanders die nog geëvacueerd moeten worden. Het is voor een deel van de Nederlanders in Afghanistan zo goed als onmogelijk het vliegveld van Kaboel te bereiken. Verschillende mensen die het land proberen uit te komen, zijn vanochtend onverrichter zake vertrokken. Ze vroegen meer hulp van de Nederlandse overheid. ,,Het is zo enorm druk, iedereen duwt je weg. Amerikaanse soldaten hebben ons beschoten en er worden granaten gegooid.”

Duitsland heeft tot nu toe ruim zeshonderd mensen geëvacueerd. De Duitse regering probeert volgens bondskanselier Angela Merkel (CDU) ruim duizend lokale medewerkers te bereiken die werkten voor niet-gouvernementele organisaties en Duitsland hielpen bij ontwikkelingshulp. De bondskanselier gaat ervan uit dat tot 10.000 mensen (inclusief familieleden) uit Afghanistan in veiligheid gebracht moeten worden in Duitsland.

Hele klus

In totaal zijn er in 24 uur tijd zijn ongeveer vijfduizend mensen geëvacueerd van de luchthaven van Kaboel, meldt een betrokken westerse functionaris. Het gaat om veiligheidsmensen en medewerkers van ambassades, hulpverleners en ook om Afghanen. De evacuatie draait rond de klok door.

Het is nog steeds een hele klus, volgens de zegsman, om de evacuaties draaiende te houden door de chaos rond het vliegveld. Talrijke Afghanen zoeken via de luchthaven een uitweg uit hun land dat opnieuw in handen is gevallen van de extremistische taliban. De vorige keer, in de jaren 1996-2001, was het een schrikbewind.