‘CIA waarschuwde dat er kinderen waren bij droneaanval Kaboel’

Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van drie onafhankelijke bronnen. Enkele seconden voordat de Hellfire-raket verwoestend insloeg meldde de CIA dat er burgers en kinderen aanwezig waren in het gebied. Het leger wilde met de raket een witte Toyota Corolla stoppen. Er zouden IS-strijders met een bom in deze auto zitten die een aanslag uit wilden voeren bij de luchthaven van Kaboel waar de evacuatie nog in volle gang was.

Het Amerikaanse leger hield wekenlang vol dat de aanval op een terroristisch doel gerechtvaardigd was, maar nadat journalisten het tegendeel aantoonden gaf generaal Frank McKenzie vrijdag toe dat het ‘een vergissing was'.

Het is niet duidelijk of het leger de CIA had ingelicht dat de aanval was ingezet. Critici waarschuwen dat dergelijke ‘vergissingen’ vaker zullen gebeuren als zowel het leger als de CIA doelen uitkiezen, beoordelen en bestoken met raketten.

Water

Op de bewuste dag werd Zemari Ahmadi, een man die jarenlang voor een Amerikaanse hulporganisatie in Afghanistan had gewerkt, al acht uur gevolgd nadat hij in contact zou zijn geweest met mensen in een toevluchtsoord van IS. Toen hij later jerrycans in zijn auto laadde gingen de alarmbellen af. Explosieven dachten de Amerikanen, maar in werkelijkheid was het water. Na de inslag werd een tweede explosie waargenomen. Voor de legerleiding het bewijs dat er explosieven in de kofferbak van de auto lagen, maar het bleek te gaan om de ontploffing van een gastank achter de auto's.

De legerleiding, zo bleek later, was niet op de hoogte van de identiteit van Ahmadi. De Amerikaanse regering heeft inmiddels toegegeven dat Ahmadi niets te maken had met IS en dat hij een onschuldig slachtoffer was evenals de anderen. De informatie waarop de aanval gebaseerd was deugde van geen kanten. McKenzie zei dat het leger die dagen bezig was met ‘complexe operaties om onze mensen te beschermen'.

De raketaanval kwam niet lang na de aanslag die dertien Amerikaanse militairen doodde bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad tijdens de chaotische evacuatie.