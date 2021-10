Chinezen hebben genoeg van de ‘dansende oma’s’

Voor veel Chinezen is de maat vol: weg met het lawaai van de dansende oma’s. Het nieuwste wapen is een ultrasterke afstandsbediening.

Het is geen nieuw fenomeen, maar de weerstand ertegen neemt hand over hand toe. Elke ochtend en avond, op pleinen en parken in heel China, komen oudere vrouwen (60+) bij elkaar om te dansen. Dat is gezellig, ze hebben verder niet zo veel te doen, het is goedkoop en het doet ze denken aan vroeger. Het enige nadeel, voor de omgeving althans, is dat de muziek oorverdovend hard is.

Er is al van alles geprobeerd om de ‘dansende oma’s’, zoals ze in China heten, een beetje in te tomen. Niemand misgunt ze namelijk hun pleziertje. Het dansen is opgekomen in de jaren 90, toen er door de economische hervormingen tientallen miljoenen werklozen bij kwamen. Deze mensen hadden veel tijd maar weinig geld en zochten naar een goedkope vrijetijdsbesteding. Omdat er nauwelijks faciliteiten waren, trokken ze naar openbare plaatsen.

Culturele Revolutie

‘Guangchangwu’, zoals het dansen heet, grijpt terug op de tijd van de Culturele Revolutie (1966-76). Die was bedoeld om de communistische partij en de Chinese samenleving te ‘zuiveren’. Daarbij vielen talloze slachtoffers. De oma’s van nu groeiden op in die periode en verlangen vooral terug naar de gemeenschapszin die toen werd gepropageerd dan wel afgedwongen. Ze dansen samen, vaak in kostuums, maken samen uitstapjes en zitten bijvoorbeeld ook samen in beleggingsclubjes.

Daar heeft niemand bezwaar tegen. Maar dus wel tegen de geluidsoverlast, die vaak nog erger wordt doordat rivaliserende dansgroepen elkaars muziek proberen te overstemmen. In sommige steden sturen boze buren honden op de oma’s af. Er wordt gegooid met stinkende tofu, verf, motorolie en zelfs ontlasting. Vaak willen de oma’s (en soms ook opa’s) van geen wijken weten en moet de politie er aan te pas komen.

Afstandsbediening

De vergrijzing neemt enorm toe, dus het kan alleen maar nog erger worden. Veel steden zijn het zat en delen boetes uit aan de vrouwen. Er wordt zelfs gedacht aan wetswijzigingen die dit soort overlast moeten uitbannen. Intussen denkt ook de markt mee. Het nieuwste afweermiddel is een afstandsbediening die vanaf 80 meter afstand de luidsprekers kan uitschakelen. Dit ‘antipleindans-magisch object’, zoals er mee geadverteerd wordt, is al te verkrijgen voor zo'n 32 euro: ‘Zeg maar dag tegen de overlast en geniet van de stilte’. Sommige gebruikers zijn razend enthousiast: ,,Eindelijk een oplossing!” Anderen houden nog een slag om de arm: ,,Ach, als je vandaag dit doet, dan komen ze morgen met hun accordeons aanzetten.”

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © NurPhoto via Getty Images