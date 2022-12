Chinezen hamsteren hoestdrank en pijnstillers

Vooral ouderen zijn bezorgd. Zoals de 75-jarige mevrouw Wu uit Sjanghai. Zij weet op maandag nog snel een paar flesjes hoestdrank in te slaan, de laatsten in het schap. ,,Ik ben niet gevaccineerd. Niet omdat ik tegen vaccins ben, maar omdat ik last heb van een te hoge bloeddruk en dus niet in aanmerking kom”, zegt ze. Voor mensen als mevrouw Wu kan een besmetting met corona gevaarlijk zijn.

Een schatting van Financial Times rept van een miljoen coronadoden deze winter. Volgens de zakenkrant zal de vraag naar ic-bedden in maart tien keer hoger zijn dan het aanbod. Het komt vooral doordat in China nog veel mensen niet gevaccineerd zijn, en er ook nog nauwelijks immuniteit is opgebouwd als gevolg van het lage aantal besmettingen.

Volle tas hoestdrank

Niet iedereen ziet het somber in. Mevrouw Li, gepensioneerd, zegt dat enkele kennissen al corona hebben gehad. ,,Het was voor hen geen enkel probleem, en zij zijn net zo oud als ik!” Toch heeft Li de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Ook zij loopt met een volle tas hoestdrank de apotheek uit.

Maar pijnstillers die coronasymptomen draaglijker kunnen maken, zijn in de meeste apotheken stijf uitverkocht. De vraag naar middelen als paracetamol en ibuprofen is omhooggeschoten sinds vorige week, leert een belronde langs enkele apotheken in het land.

‘Heel bang’

Chinezen laten het er niet bij zitten. Velen kopen via kennissen in het buitenland zoveel pijnstillers en hoestdrank als ze kunnen. Die worden dan per pakketpost naar China vervoerd. Op sociale media regent het oproepen van mensen die ibuprofen nodig hebben, maar het in China niet kunnen krijgen.

Wu heeft nog nooit in haar leven ibuprofen geslikt, en ze hoopt het ook deze winter niet nodig te hebben. ,,Maar ik ben er bang voor”, zegt ze. ,,Heel bang.”

Volledig scherm Lege schappen in een apotheek in Hangzhou, provincie Zhejiang in China. © VCG via Getty Images