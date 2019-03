Chinese toerist struikelt bij maken foto en stort Grand Canyon in

Het noodlottige ongeval gebeurde gisteren bij het immens populaire Eagle Point, een adembenemend uitkijkpunt in het natuurpark dat jaarlijks 6,4 miljoen bezoekers trekt. Volgens een woordvoerder van het nationale park struikelde de man uit Hongkong, viel over de rand en kwam ongeveer 300 meter lager terecht. Met behulp van een helikopter kon het lichaam van de man worden geborgen, zegt woordvoerder David Leibowitz tegen ABC News.



,,De gedachten en gebeden van alle Grand Canyon-medewerkers zijn bij de geliefden van deze persoon en bij de leden van zijn reisgezelschap’’, aldus het park in een verklaring. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder de man ten val kwam. Eagle Point is bekend om zijn Skywalk, een U-vormige constructie met een glazen bodem die over de rand van het ravijn steekt.



Bezoekers kunnen echter ook tot bij de rand van de canyon komen. Elk jaar komen twee a drie parkbezoekers om het leven doordat ze over de rand vallen. Eerder deze week werd al het lichaam van een buitenlandse toerist gevonden in een bosgebied net buiten Grand Canyon Village. Wat de doodsoorzaak is, is vooralsnog onduidelijk. Parkbeheerders en de lokale lijkschouwer onderzoeken het sterfgeval.