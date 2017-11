Chinese moeder bindt kind vast nadat ex te weinig alimentatie betaalt

De vrouw en haar ex hadden afgelopen zomer afgesproken dat de man maandelijks 2000 yuan (256 euro) over zou maken aan kinderbijslag en daarnaast 5700 yuan (730 euro) collegegeld. In ruil daarvoor zou hij zijn jongste zoon vaker mogen zien. In plaats van 2000 maakte hij deze maand slechts 1000 yuan (128 euro) over, wat de vrouw woedend maakte.



Uit wraak bond ze haar zoontje vast aan de reling van het trappenhuis bij de flat waar de vrouw woont. Ze maakte vervolgens foto's van hem, die ze naar haar ex stuurde. Die was op dat moment bijna 400 kilometer van haar vandaan en besloot zijn ouders in te schakelen, die ook in Leiyang wonen.