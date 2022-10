Chinese leider Xi veroordeelt inmenging Taiwan bij start partijcongres

met video Poetin is bereid om gasleve­ring aan EU via Turkije te laten lopen

Rusland is bereid om via Turkije gas te leveren aan de Europese Unie. Dat heeft president Vladimir Poetin gezegd in een gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. De twee spraken met elkaar in Kazachstan op een Aziatische top. Volgens het Kremlin hadden ze het specifiek niet over de oorlog in Oekraïne.

13 oktober