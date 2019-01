'Chinese babymaker wilde beroemd worden’

He zei in november embryo’s te hebben bewerkt om de kinderen resistent te maken tegen hiv. Dat leidde internationaal tot grote ophef en ook de Chinese autoriteiten veroordeelden zijn werk. De wetenschapper zou met de modificatie de Chinese wet hebben overtreden en in strijd met de wetenschappelijke ethiek hebben gehandeld.



De wetenschapper staat naar verluidt al maanden onder huisarrest op de universiteit in Shenzhen, die vandaag niet bereikbaar was voor commentaar. Uit onderzoek is nu gebleken dat He zich bewust heeft onttrokken aan toezicht, bericht Xinhua. Ook zou hij ethische beoordelingen hebben vervalst om vrijwilligers te kunnen strikken. Een van hen zou nog zwanger zijn. De onderzoeker zou uit zijn geweest op ,,persoonlijke roem en voordelen".



De onderzoekers zeggen dat sommige betrokkenen mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd. De informatie over die mensen is overgedragen aan de landelijke autoriteiten.