Chinees ‘quarantaine-hotel’ stort in: circa 70 mensen bedolven onder het puin

Braziliaan­se vrouw veroor­deeld tot 12 jaar cel wegens moord op Nederlan­der (73)

15:47 De vriendin van een op wrede wijze vermoorde Nederlander in Brazilië is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Een volksjury achtte Simone de Aquino (52) schuldig aan de moord. Het lichaam van Zeistenaar Hans van Denderen (73) werd eind 2018 met zeven steekwonden en een diepe snee in de nek gevonden langs de kant van een weg in de deelstaat São Paulo.