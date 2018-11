Chinees loopt jaar lang met lepel in slokdarm rond

Meneer Zhang slikte in 2017 een lepel in na een weddenschap met vrienden. De lepel bleef in zijn slokdarm, tussen zijn mond en maag, vastzitten. De man voelde niet meteen de noodzaak om het ziekenhuis te bezoeken, maanden gingen voorbij. Totdat hij plots stekende pijn in de borstkas kreeg en niet meer normaal kon ademhalen. Hij bezocht het ziekenhuis en niet veel later haalden dokters een stalen lepel van twintig centimeter uit zijn lijf.



,,Toen meneer Zhang ons ziekenhuis bezocht leek hij veel pijn te hebben”, aldus Yu Xiwu, hoofd van neus-, keel- en oorziekten van het ziekenhuis in Xinjiang. ,,Met behulp van een endoscoop zagen we al snel dat er een, met slijm bedekte, lepel in de slokdarm vastzat.” Zoiets zagen Yu Xiwu en zijn collega’s nooit eerder: ,,Ik was verrast. Nog nooit eerder kwamen we een patiënt met soortgelijk probleem tegen.”