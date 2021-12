Chinees koppel na 14 jaar herenigd met zoon, ontvoerd vanwege eenkindpolitiek

Britse tiener weet zich uit greep van krokodil in Zambia los te rukken

In Zambia is een 18-jarige Britse tiener ternauwernood ontsnapt toen ze door een krokodil werd aangevallen. Amelie Osborn-Smith moest vechten voor haar leven toen ze tijdens een zwempartijtje met vrienden in de rivier Zambezi, niet ver van de Victoria-watervallen, door een krokodil werd meegesleurd en in een 'dodelijke rol' werd gehouden.

6 december