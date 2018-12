China waarschuwt Canada om arrestatie Huawei-directeur

Regeringscrisis Dieptepunt in Belgische soap rond migratiep­act: Kabinet verder zonder N-VA

8 december De Belgische regering bestaat sinds vanavond uit drie in plaats van vier partijen. Het is onduidelijk of de N-VA zelf is opgestapt of er uit is gezet, maar premier Michel kondigde zojuist aan dat hij verdergaat met een minderheidsregering. De soap rond het migratiepact van Marrakesh heeft zijn dieptepunt bereikt.