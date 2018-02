'China trekt aan touwtjes in Australië'

China is bezig langzaam maar zeker bezig Australië in te pakken. Duizenden Chinese agenten zijn geïnfiltreerd in de Australische politiek, in de media en op universiteiten.

Achter de schermen proberen de Chinezen Australische, nationale instituten zo te kneden en te manipuleren dat ze niet in de weg staan van mondiale strategische en economische ambities van de Chinese Communistische Partij (CCP). Op den duur kan de soevereiniteit van Australië hierdoor worden bedreigd.

Dat is de niet misse strekking van het spraakmakend boek ‘Stille Invasie, hoe China bezig is Australië tot een vazalstaat te maken’ van Clive Hamilton. Deze gerespecteerde Australische hoogleraar ethiek van de Charles Sturt University in Sydney waarschuwt zijn landgenoten voor China’s steeds steviger greep op Australische zaken. De Volksrepubliek China bedient zich daarbij ook van economische chantage, waarmee het bedrijven die in China willen opereren, zou dwingen om haar 'geopolitieke ambities te accepteren', aldus Hamilton. Verschillende uitgevers durfden publicatie van het explosieve boek niet aan. Maar de Australische uitgeverij Hardy Grant – bekend van het destijds ook zeer omstreden boek Spycatcher (1985) met onthullingen van de voormalige Britse geheim agent Peter Wright – legt het vanaf morgen in de Australische boekenwinkels.

Volledig scherm Het omstreden boek van Clive Hamilton.

In een toelichting op Youtube zegt Hamilton te focussen op de invloed van China op tal van Australische instituties. Daarbij zou ook een rol zijn weggelegd voor de 1,2 miljoen Chinezen die al wonen in Australië. Op hen zou Peking veel invloed en druk uitoefenen te handelen in het belang van China. Dissidenten worden bedreigd, beweert Hamilton die zegt veel bewijzen te hebben voor wat er gaande is. Anders dan de Verenigde Staten waar China ook wint aan invloed zou Australië niet zijn opgewassen tegen de geopolitieke strategie van de machthebbers in Peking. ,,Australië is toegankelijk, klein en naïef”, meent Hamilton. ,,Tot nu toe hebben we staan toekijken hoe het gebeurt, we verweren we ons niet.”

Aanval

Professor Hamilton verraste menigeen met zijn frontale aanval op de Chinezen. Hiervoor schreef hij vooral bestsellers over klimaatverandering en verhandelingen tegen de consumptiemaatschappij. Naar eigen zeggen viel het kwartje toen hij een aantal jaren geleden zag hoe Chinese studenten in Australië ‘agressief’ een demonstratie van Tibetanen bejegenden. Hij zag daarin ‘de lange arm van Peking’. Volgens Hamilton is die arm veel langer dan wordt gedacht en zitten we midden in een georganiseerde, grootschalige infiltratie aan de hand van een geheim draaiboek van de CCP die mondiale ambities heeft. In dat spel zijn onder meer rollen weggelegd voor ‘miljardairs met een dubieuze achtergrond en sterke banden met de CCP, voor mediabaronnen die spreekbuizen worden voor Peking, voor nationalistische studenten die van jongs af aan zijn gehersenspoeld en voor mensen met vrije beroepen die naar pro-Chinese organisaties worden gedirigeerd en onder controle staan van de Chinese ambassade', aldus Hamilton.

Politici

De auteur gaat ver. In zijn boek noemt hij zelfs veertig zittende en voormalige Australische politici bij naam. Zij zouden zich door de Chinezen hebben laten inpalmen. Onder hen twee voormalige premiers van Labour, Bob Hawke en Paul Keating. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Bob Carr is volgens hem hoogst verdacht. Hij accepteerde een baan bij een Australisch-Chinees Instituut dat meteen na oprichting een donatie kreeg van omgerekend ruim een miljoen euro van een Chinese projectontwikkelaar in Sydney. Die laatste, Huang Xiangmo, raakte al eerder in opspraak en is volgens Hamilton een van de machtigste ‘agenten’van de CCP in Australië. De genoemde Huang ontkent het verhaal en verwijt de schrijver zich te hebben laten meeslepen door geruchten en racisme.

In het boek heeft Hamilton ook een lijst opgenomen van Chinees-Australische wetenschappers aan Australische universiteiten die mogelijk gevoelig informatie op het gebied van ruimtevaart, kunstmatige intelligentie en computers zouden delen met het Chinese leger.