China ontvangt Macron met een erewacht, Von der Leyen met een bosje bloemen

De Franse president en de voorzitter van de Europese Commissie bezochten deze week samen Beijing. Juist samen, want toen de Duitse bondskanselier Scholz het in november in zijn eentje deed, werd hem dat in Brussel en de andere hoofdsteden niet in dank afgenomen. Het gaat in de wereld immers om China, de VS en de EU. Niet om China, de VS en Duitsland. Of Frankrijk.

Maar dat ‘samen’ moeten we niet te letterlijk nemen.

Híj kwam met het Franse regeringsvliegtuig en werd bij het afdalen van de vliegtuigtrap opgewacht door de Chinese minister van Buitenlandse Zaken en een erewacht. Zíj kwam met een lijnvlucht, moest als iedere andere passagier door de slurf en kreeg een bosje bloemen van de minister van Milieu.

Hij kreeg een militaire parade op het Plein van de Hemelse Vrede. Werd bij de Grote Hal van het Volk verwelkomd door president Xi, die de trappen afdaalde voor zijn Franse collega. Zij kwam later en moest in haar eentje - nou ja, vergezeld van een Chinese ambtenaar - de trappen op.

Hij kreeg donderdag een staatsbanket met Xi, terwijl zij alweer haar afsluitende persconferentie gaf. Want ja, zij ging aan het eind van de dag alweer op huis aan, terwijl Macron nog tot en met zaterdag blijft. Zij was ook alleen met een kleine staf, terwijl hij een delegatie had meegebracht van zakenlieden, ministers en zelfs kunstenaars, onder wie de beroemde filmmaker Jean-Jacques Annaud (die van Notre Dame on Fire, Seven Years in Tibet, Enemy at the Gates en The name of the Rose.)

Verdeel en heers

De verschillen moeten niet worden overdreven, zo wordt in Brussel verzekerd. Het team van Von der Leyen had voorafgaand van het bezoek al onderstreept dat zij een apart traject zou volgen, vooral gericht op de ontmoeting met president Xi. Terwijl Macron een al lang gepland staatsbezoek aflegde. Maar de doorgaans goed ingevoerde website Politico Europe ziet in de verschillende behandeling opzet van de Chinezen: Verdeel en heers.

Von der Leyen heeft vorige week in een toespraak gepleit voor een robuuste aanpak van China. Haar redevoering werd met instemming ontvangen in Washington, maar Chinese media schilderen haar nu af als een Amerikaanse marionet. Macron wil net als Scholz wel dat Xi Rusland onder druk zet, dat Chinese spionage stopt, dat Taiwan met rust wordt gelaten enzovoorts, maar hij wil ook dat de nationale industrie wel bij China vaart. En dat komt Beijing net wat beter uit.



