China komt met meer en meer versoepelingen van strenge coronaregels: ‘Forse ommezwaai’

Het Britse persbureau Reuters meldt vandaag dat de komende dagen meer aankondigingen volgen die zullen neerkomen op het geleidelijk afbouwen van de meest strikte lockdowns en andere regels waar de Chinese bevolking tegenaan hikt. Volgens waarnemers is dat een forse ommezwaai. Guangzhou in het zuiden, Shijiazhuang in het noorden, Chengdu in het zuidwesten en andere grote steden zouden al bezig zijn testvoorschriften en reisverboden voor burgers in besmette gebieden te versoepelen. Hier en daar zijn markten en busdiensten plots weer open.



Een Chinese krant meldde dat inwoners van Peking die positief testten nu thuis in quarantaine mogen gaan in plaats van dat ze naar een gecentraliseerde en streng gecontroleerde voorziening worden gestuurd. Zwangere vrouwen, ouderen en mensen met onderliggende ziekten zouden in aanmerking komen voor isolatie thuis.