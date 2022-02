China is mild over Russische aanval en dat is niet voor niets

Hoewel de ene wereldleider na de andere de Russische inval in Oekraïne met scherpe bewoordingen veroordeelt, staat het regime van Vladimir Poetin minder geïsoleerd dan het vanuit westers oogpunt soms lijkt. Zo houdt wereldmacht China zich opvallend op de vlakte.



Volgens China is de aanval op Oekraïne ‘geen invasie', zo staat in een verklaring die de regering in Peking deed uitgaan. Wel dringt het land aan op diplomatie. ,,De deur naar een vreedzame oplossing is nog niet helemaal dicht en mag ook nooit gesloten worden’’, vindt Peking. De Chinese VN-ambassadeur in New York zei dat de situatie niet nog verder uit de hand mag lopen en dat zijn land gesprekken wil voeren met de betrokken partijen.

China heeft een ambivalente houding in dit conflict. Enerzijds steunt het land Poetin in zijn verzet tegen uitbreiding van de Navo. Anderzijds heeft het land geen baat bij oorlog. Zeker niet in Oekraïne waarmee China de nodige handel drijft. China koopt veel graan uit Oekraïne en financiert bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe metrolijn in de hoofdstad Kiev. De Nieuwe Zijderoute, de handelsroute waarmee China de hegemonie wil uitbreiden, loopt ook deels via Oekraïne.

Russisch gas

China houdt zich niet voor niets op de vlakte. De Chinese leider Xi weet als geen ander dat Poetin zijn steun nodig heeft om de gevolgen van westerse sancties op te vangen. Want Duitsland roept bijvoorbeeld wel dat nieuwe gascontracten met Rusland nu ondenkbaar zijn, maar dat zal weinig pijn doen nu China veel Russisch gas wil inkopen. Bijkomend voordeel voor Poetin is dat Xi niet in dollars afrekent. Daardoor zijn de sancties van de Verenigde Staten waardoor Rusland lastiger in dollars kan handelen ineens minder effectief. En voordeel voor Xi: Rusland wordt afhankelijker van China. Een zoveelste stap dichterbij het einddoel om de Verenigde Staten voorbij te streven als grootste economie (en machtigste land) ter wereld.

Op onvoorwaardelijke steun kan Rusland in elk geval rekenen van de lidstaten van de CVVO, het militaire samenwerkingsverband van enkele voormalige Sovjetstaten: Armenië, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Belasrus. Dat laatste land heeft al gezegd de Russen te zullen helpen indien nodig.

Baudet

Ook in Nederland is er steun voor Poetin. Hoewel vrijwel alle partijen de aanval op Oekraïne veroordelen, neemt Forum voor Democratie het juist voor Poetin op. Volgens Forum-leider Thierry Baudet ligt de schuld bij het Westen dat Rusland in zijn veiligheid bedreigt door jarenlang te hebben geprobeerd Oekraïne in haar invloedssfeer te krijgen. Onlangs suggereerde hij op Twitter ook dat de oorlog doelbewust door de Verenigde Staten wordt uitgelokt om ‘the great reset’ door te drukken, een term die door complotaanhangers wordt gebruikt om aan te duiden dat de vrijheid van burgers wordt afgenomen door een elite.

Voor meerdere westerse politici is Poetin een soort voorvechter van conservatief christelijke waarden tegen het in hun ogen doorgeslagen liberale denken van westerse leiders. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump noemde Poetins optreden deze week nog ‘snugger’ en ‘geniaal'. Uit een recent onderzoek van Instituut Clingendael bleek dat een op de vijf Nederlanders sympathiseert met de ideeën van Poetin. De steun is vooral te vinden in de achterban van PVV, FvD, SGP, JA21 en BBB.

