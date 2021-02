Cherokee-stam wil dat de legendarische Jeep van naam verandert

Weer rellen in Spaanse steden vanwege arrestatie rapper

19 februari In meerdere Spaanse steden zijn donderdag opnieuw honderden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor het vrijlaten van de rapper Pablo Hasél. Hij zit vast vanwege het beledigen van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos in een liedje. In onder meer Barcelona en Valencia waren er ook weer ongeregeldheden bij de demonstraties, aldus Spaanse media. In Baskenland was er in meerdere steden vreedzaam protest voor de vrijlating van Hasél. Daar deden honderden mensen aan mee.