Chemische castratie voor kindermisbruikers in Amerikaanse staat Alabama

De methode, die in meer Amerikaanse staten is toegestaan, weliswaar met andere voorwaarden dan in Alabama, is omstreden omdat de medicatie de hormoonhuishouding weliswaar goed beïnvloedt, maar het effect op gedachten en gedragspatronen onduidelijk is en niet wetenschappelijk aangetoond. Met andere woorden: het is nog maar de vraag of chemische castratie zedendelinquenten in het gareel houdt.