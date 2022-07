Chauffeur truck met 53 dode migranten Texas had vermoedelijk drugs gebruikt

Salah Abdeslam krijgt levenslang voor plegen aanslagen in Parijs

Terrorist Salah Abdeslam (32) is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Abdeslam was niet alleen intensief betrokken bij de voorbereidingen van de aanslagen in Parijs in 2015, maar was ook medepleger van die aanslagen. Dat heeft de rechtbank in Parijs woensdagavond bepaald.

29 juni