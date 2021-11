Chauffeur sluit man op in taxi en voorkomt mogelijk bloedbad in Liverpool

Jongetje (6) dat kabelbaan­ramp overleefde moet terug naar Italië, arrestatie­be­vel tegen opa

De 6-jarige jongen die een kabelbaanramp overleefde in Italië en door zijn grootvader was meegenomen naar Israël, moet worden teruggestuurd. Dat besloot een Israëlische rechtbank in hoger beroep. Tegen de opa is inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd door de Italiaanse autoriteiten.

