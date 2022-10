‘Chauffeur ontplofte vrachtwagen Krimbrug is 51-jarige man uit Azerbeidzjan’

De chauffeur van de vrachtwagen die op de Krimbrug werd opgeblazen, is een 51-jarige man uit Azerbeidzjan. Zijn neefje, eigenaar van de truck, bevestigt dat in een videoboodschap. Dat meldt het Azerbeidzjaanse persbureau Turan.De chauffeur is aan van de drie doden als gevolg van de explosie.

Nadat een deel van de Krimbrug verwoest werd door een bom die in een vrachtwagen afging, verspreidde Samir Yusobov (26) een videoboodschap via het Telegram-kanaal Baza. Hij staat geregistreerd als de eigenaar van de truck, maar zegt dat hij momenteel in het buitenland is. ‘Ik, Samir Yusubov, heb geen connectie met de gebeurtenissen op de Krimbrug’, zegt hij in het filmpje.

Samir zegt dat de truck bestuurd door een neef van zijn vader, de 51-jarige Mahir Yusubov. Volgens persbureau Turan wonen ze in Krasnodar, een regio in het zuiden van Rusland. De twee zouden al lange tijd in de transportsector werkzaam zijn. De woning van Yusubov is doorzocht.

Bewakingscamera's

Telegram-kanaal Mash meldt dat de bewuste vrachtwagen in september van Rostov aan de Don naar Krasnodar reed. Dat is door verschillende bewakingscamera’s is vastgelegd.

Zaterdagochtend om 05.00 uur werd de vrachtwagen gesignaleerd in Strelka, een plaats op de route van Krasnodar naar de Krim. Precies 52 minuten later reed de vrachtwagen de brug op die het Russische vasteland verbindt met het geannexeerde Oekraïense schiereiland. Rond 06.00 ontplofte de vrachtwagen. Chauffeur Mahir Yusubov had in de laatste twee dagen geen contact met familie gehad.