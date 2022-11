Chauffeur en magazijnbediende komen om bij raketinslag: ‘Het was alsof er iets over de schuur vloog’

Update Twee doden in Navo-land Polen na raketin­slag

In een Pools dorp nabij de grens met Oekraïne zijn dinsdagmiddag twee doden gevallen na een explosie. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dinsdagnacht bekend dat er een raket van Russische makelij is ingeslagen. Polen is lid is van de Navo en een Russische raketinslag zou volgens de NAVO-statuten worden geïnterpreteerd als een aanval op alle Navo-landen.

1:09