Charles Manson-volgelinge Leslie Van Houten 54 jaar na de bizarre moorden nu toch vrijgelaten

Voormalig Charles Manson-volgelinge Leslie Van Houten is dinsdag vrijgelaten uit de gevangenis na 53 jaar achter de tralies te hebben gezeten. Dat meldt het California Department of Corrections and Rehabilitation .

Van Houten was 19 toen ze in augustus 1969 deelnam aan de moord op Leno LaBianca, een rijke kruidenier, en zijn vrouw, Rosemary LaBianca, op 10 augustus 1969 in hun huis in Los Angeles. De LaBianca’s werden allebei doodgestoken en het woord ‘oorlog’ was in Leno LaBianca’s buik gekerfd. Van Houten bekende later Rosemary nog zestien keer te hebben gestoken ‘omdat iedereen zijn handen vuil moest maken’, zo had hun beruchte ‘leider’ Charles Manson van tevoren gezegd.

Sekteleider Charles Manson verzamelde in de jaren zestig een schare overwegend jonge vrouwelijke volgelingen om zich heen die bekend stond als de ‘Manson Family’. In de zomer van 1969 zette hij hen aan om het huis van de zwangere actrice Sharon Tate en haar man filmregisseur Roman Polanski te overvallen. Polanski was niet thuis, maar Tate en vier gasten werden op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De volgende avond overvielen de sekteleden een andere woning, waar ze twee mensen vermoordden. Van Houten was niet bij de moorden op Tate en de gasten, maar wel bij de twee andere moorden op de LaBianca's.

Manson, Van Houten en twee andere jonge vrouwen werden in 1971 ter dood veroordeeld voor de moorden. Een jaar later werden hun straffen omgezet in levenslang. Charles Manson overleed in 2017 in de gevangenis op 83-jarige leeftijd. Hij had met de moorden een rassenoorlog willen ontketenen. Manson zelf deed niet mee aan de moorden maar droeg zijn volgers wel daartoe op.

Van Houten probeerde al vele malen vervroegd vrij te komen, maar dat mislukte steeds. Ze wordt nu niet langer meer gezien als een gevaar. Haar vrijlating is onder voorwaarden en kan worden herzien.

Leslie Van Houten in 1971.