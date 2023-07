Charles Manson-volgelinge Leslie Van Houten 54 jaar na bizarre moorden nu toch vrijgelaten

Val van Rutte IV ook in buitenland groot nieuws: ‘Past in Europese trend’

De val van het kabinet Rutte-IV is ook in buitenlandse media groot nieuws. Nieuwssites berichten prominent over het breekpunt in de coalitie: de asielkwestie. Volgens The New York Times is de val te plaatsen in een Europese trend. De Amerikaanse krant ziet dat asielbeleid in grote delen van de Europese Unie een belangrijk thema is geworden en dat de standpunten verharden.