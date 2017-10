Charismatische Jacinda (37) nieuwe premier Nieuw-Zeeland

Liefdesbrieven van onzekere Obama aan zijn ex openbaar gemaakt

9:02 Een jonge Barack Obama twijfelde over zijn identiteit, zijn plaats in de wereld, of hij wel genoeg geld zou verdienen en was onzeker over zijn liefdesleven. Dat blijkt uit de brieven die Obama in de jaren 80 aan zijn toenmalige vriendin Alexandra McNear schreef.