Chaos rond verkiezingen in Palermo, 90 voorzitters van stembureaus laten lastminute verstek gaan

Zo’n veertig stembureaus in Palermo bleven vanochtend bij gebrek aan personeel gesloten. Zaterdagmiddag was al duidelijk dat in negentig van de in totaal zeshonderd stembureaus de voorzitter ontbrak. Na een avond en een nacht bellen heeft de gemeente alsnog bijna vijftig mensen bereid gevonden hun democratische taak te verrichten. Veel van de reserve-voorzitters hadden geen zin omdat ze een dag op het strand hadden gepland of vanavond hopen voetbalclub Palermo naar de Serie B te zien promoveren.

Verschillende kandidaten hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om ook morgen de stembureaus te openen, dat is volgens het ministerie wettelijk niet mogelijk maar wel garandeert Rome dat iedereen die voor sluitingstijd binnen is moet kunnen stemmen.

‘Diefstal van democratie’

De partijleider van de Lega, Matteo Salvini, noemt de chaos in Palermo ‘diefstal van democratie’ en het gemeentebestuur van de Siciliaanse hoofdstad heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de in totaal 174 verzakende voorzitters.

In bijna duizend gemeenten in heel Italië wordt vandaag een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe burgemeester gekozen, Genua in het noorden en de Siciliaanse steden Messina en Palermo zijn de grootste gemeentes waar vandaag gestemd wordt.

Maffia-connecties

In Palermo waren al eerder deze week problemen, twee kandidaten voor een zetel in de gemeenteraad werden gearresteerd op verdenking van connecties met de maffia. Pietro Polizzi, kandidaat voor Silvio Berlusconi’s partij Forza Italia, werd woensdag, samen met twee medewerkers, in de boeien geslagen, en vrijdag was het de beurt aan Francesco Lombardo van de rechtse partij Fratelli d’Italia. Beiden zouden beloftes hebben gedaan aan maffiabazen in ruil voor stemmen.

Partijleider Berlusconi reageerde woedend op de arrestaties. ,,Dit is het werk van politiek gemotiveerde magistratuur,” zei de voormalig premier bij het verlaten van het stembureau vanochtend.

Ingewikkelde kwesties

Want behalve voor de gemeenteraad in een deel van Italië wordt in het hele land gestemd in vijf referenda over ingewikkelde justitiële kwesties. Tot nu toe heeft nog geen tien procent van de Italianen gestemd voor de referenda, het is dus onwaarschijnlijk dat het quorum gehaald gaat worden.

In Palermo zijn de problemen bij de stembureaus grotendeels opgelost, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. De lange rijen voor de stembureaus zijn inmiddels verdwenen en de situatie is enigszins genormaliseerd. Op dit moment zijn nog 38 stembureaus gesloten.

Om 12.00 uur zondagmiddag had zo’n 17 procent van de stemgerechtigden pas gestemd.

