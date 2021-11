Chaos op snelweg in VS nadat geldwagen bankbiljetten verliest

BENIDORM Nederlan­der (45) laat landgenoot voor dood achter en ontvlucht Spanje, maar wordt later alsnog opgepakt

In de Spaanse badplaats Benidorm is een 45-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een zware mishandeling. Het slachtoffer was een 50-jarige landgenoot, met wie hij eerder ruzie had gemaakt op het terras van een bar. De vermeende dader liet het slachtoffer voor dood achter. De Guardia Civil was al maanden op zoek naar de Nederlander.

18 november