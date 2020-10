Chaos in Brits vliegtuig: vrouw hoest in gezichten passagiers en schreeuwt dat 'iedereen doodgaat’

In een passagiersvliegtuig van EasyJet is afgelopen weekend onrust ontstaan nadat een agressieve vrouw met opzet in de richting van passagiers hoestte en schreeuwde dat ‘iedereen dood ging’. De paniekzaaier is uit het vliegtuig gezet en opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, bevestigt de Britse lowbudget-maatschappij in een verklaring.

De vlucht van Belfast International Airport naar Edinburgh liep zondagmiddag vertraging op nadat de vrouw weigerde om een mondkapje te dragen. Ze maakte een agressieve indruk en was duidelijk niet van plan om de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Tussen de vele scheldpartijen door bedreigde de vrouw ook nog eens het cabinepersoneel. ,,Ik hoop dat jullie sterven”, zo valt te horen op een video van het incident, dat via sociale media massaal wordt verspreid. Daarop is onder meer te zien dat de vrouw door het gangpad van het vliegtuig stormt en in de richting van andere passagiers hoest. ,,Corona of niet, we gaan toch allemaal dood”, bijt ze hen met een Schots accent toe. Een woedende stewardess is het helemaal zat. ,,Weg nu! Ga weg!”, sommeert ze haar.

Luchtvaartmaatschappij Easyjet bevestigt het incident en stelt dat de politie is gewaarschuwd ‘omdat een passagier zich storend gedroeg aan boord en weigerde gezichtsbedekking te dragen’. ,,De regels stellen duidelijk dat die bescherming enkel uit mag om te eten of te drinken. Klanten worden hier ruim op voorhand van op de hoogte gebracht. Wie personeelsleden of andere passagiers niet respecteert, betaalt daar de rekening voor.”

Volgens een andere passagier heeft het personeel van EasyJet uitstekend gehandeld. ,,Ze hielpen de vrouw in eerste instantie nadat zij een complete rij stoelen voor zichzelf vroeg. Daarna vroegen ze haar beleefd of ze een masker op wilde zetten. De vrouw begon meteen te schreeuwen.” De ooggetuige voegt eraan toe dat de andere passagiers opgelucht en blij waren dat EasyJet de situatie zo snel in de kiem kon smoren.

De vrouw is zondagmiddag aangehouden en naar het politiebureau gebracht, waar ze vandaag verhoord zou worden. Het is niet duidelijk of ze nog vastzit en welke straf haar boven het hoofd hangt.

