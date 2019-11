Centrum Berlijn staat vast vanwege boerenprotest

36 jaar onterecht in de cel: Amerikaan­se rechter biedt drie mannen excuses aan

10:14 ,,Het zal niet veel voor u betekenen, heren, maar namens het strafrechtsysteem bied ik u mijn verontschuldigingen aan.’’ Die verbale hand in eigen boezem sprak de Amerikaanse rechter Charles Peters gisteren uit tegen drie mannen die in 1984 wegens moord op een jongen in Baltimore werden veroordeeld tot levenslang. Ten onrechte, zo bleek 36 jaar later.