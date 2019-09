Celstraffen voor mortuarium-personeel dat stiekem autopsie voetballer Sala filmde

De baas en een medewerkster van een mortuarium in de Britse plaats Bournemouth hebben respectievelijk veertien en vijf maanden celstraf gekregen omdat ze in het geheim opnamen maakten van de lijkschouwing van voetballer Emiliano Sala. De 28-jarige spits kwam 21 januari om het leven bij een vliegtuigongeluk boven het Kanaal. Volgens de rechter hebben directeur Sherry Bray (49) en personeelsleid Christopher Ashford (62) zich schuldig gemaakt aan ‘een wel heel morbide nieuwsgierigheid’.

De twee filmden en fotografeerden stiekem een monitor in het mortuarium waarop te zien was hoe pathologen het stoffelijke overschot van de voetballer onderzochten. Eén foto zetten ze op sociale media, waarna de politie groot alarm sloeg. Na het nodige speurwerk naar de afzender van de wel heel gruwelijke post, kwamen al snel Bray en Ashford in beeld als mogelijke daders. De man en vrouw hebben inmiddels bekend dat ze in het gebouw sjoemelden met computers zodat ze toegang kregen tot de privacygevoelige beelden die nooit elders in het mortuarium getoond mogen worden.

De rechter neemt het de twee zeer kwalijk dat ze misbruik maakten van hun posities in het mortuarium. ,,Het was door en door slecht wat jullie deden. Jullie maakten in het geheim opnamen, filmden de autopsie live mee en speelden de beelden ook nog een paar keer opnieuw af. Er is geen enkele legitieme reden te bedenken om zoiets afschuwelijks te doen. En dat jullie screenshots en foto’s maakten is al helemaal zeer ernstig’’, tekenden Britse media op uit zijn mond.

Sala’s zus Romina noemde het paar ‘slecht en slecht’. Ze schreef in een verklaring die in de rechtbank werd voorgelezen: ‘Ik heb foto’s gezien van het lichaam van Emiliano op Instagram gelekt, en ik kan niet geloven dat er mensen zijn die zoiets kunnen doen. Vervolgens belde ik de manager van Emiliano om hem te attenderen wat op internet circuleerde. Daarna zocht ik contact met onze broer Dario. Die wilde de beelden absoluut niet zien’. En: ‘Ik heb geprobeerd de foto's weg te halen van sociale media. Ook om onze moeder te beschermen. Het is zo verdrietig dat mensen zoiets doen over de rug van een dode. Wij zullen die beelden nooit meer uit onze geheugens kunnen wissen. Het is moeilijk om daarmee te moeten leven’.

Koolmonoxide

De crash van het vliegtuigje met aan boord voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson is volgens de Britse onderzoeksraad voor vliegtuigongevallen AAIB mogelijk veroorzaakt door koolmonoxidevergiftiging. In het bloed van Sala werd een sterk verhoogde concentratie van COHb aangetroffen, wat duidt op vergiftiging door koolmonoxide. Volgens de onderzoeksraad is het waarschijnlijk dat ook de piloot in het kleine vliegtuig vergiftigd is. Bij de voetballer werd een COHb-saturatie van 58 procent aangetroffen. Bij concentraties boven de 50 procent raken mensen bewusteloos en krijgen ze vervolgens een hartaanval, aldus de AAIB. Het lichaam van Ibbotson, die niet de juiste papieren had om een commerciële vlucht uit te voeren, is nooit teruggevonden.

Het vliegtuigje met Sala en Ibbotson verdween 21 januari dit jaar van de radar ten noorden van het eiland Guernsey. De twee waren op weg van de Franse stad Nantes naar Cardiff in Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het vliegtuigje werd twee weken na de crash gevonden op een diepte van 67 meter op de bodem van de zee. Onbekend is of er aan boord een koolmonoxidemelder aanwezig was. Experts vermoeden dat op de een of andere manier uitlaatgassen van de privéjet – een Piper PA-46 Malibu – in de cabine zijn gekomen. Het zou kunnen gaan om een technisch mankement in de verwarming.

Uit eerder onderzoek door een lijkschouwer is overigens gebleken dat Sala vermoedelijk stierf aan verwondingen aan zijn hoofd en romp toen het vliegtuig in het kanaal stortte. Die verwondingen, zo blijkt nu, volgden op de vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Hij kon door zijn vingerafdrukken worden geïdentificeerd. Het toestel lag op ongeveer 30 meter vanaf de plek waar de laatste radarsignalen werden waargenomen.

