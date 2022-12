Celstraffen tot achttien jaar voor handlangers aanslag Nice in 2016

Patrick overleefde terreuraanslag in Nice: ‘Binnen paar seconden was iedereen links van me dood’

Veel onduidelijk

Bij het voorlezen van het vonnis zei de rechter dat tijdens het proces veel onduidelijk is gebleven over de motieven en de achtergrond van de dader. De aanslag werd bijvoorbeeld achteraf opgeëist door terreurbeweging IS. Maar de Tunesische dader was pas heel kort voor de aanslag geradicaliseerd en liet ook geen ‘testament’ na waarin hij zei namens IS te handelen. De verdachten zeiden tijdens het proces niet op de hoogte te zijn geweest van zijn plannen.

,,Toch gaan we uit van terrorisme: de aanslag werd uitgevoerd met voorbedachten rade, het doel was zoveel mogelijk mensen te doden, en het werd gedaan met een vrachtwagen zoals door terreurorganisaties werd aangemoedigd’’, aldus de rechter.

Het was de derde keer dat in Frankrijk een megaproces werd georganiseerd rond de terreuraanslagen van de laatste jaren. Eerder waren er al processen over de aanslagen op Charlie Hebdo en een joodse supermarkt in januari 2015 en over de aanslagen op de Bataclan en caféterrassen in november 2015.