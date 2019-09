Celstraf voor grappig bedoelde valse noodoproep met dodelijke afloop

De 19-jarige Casey Viner, die een vriend een valse noodoproep liet doen die een dodelijke afloop had, moet vijftien maanden de cel in. Zijn bellende vriend werd in maart al veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.

De bewuste noodoproep werd gedaan na een ruzie tussen Viner en de 20-jarige Shane Gaskill over een weddenschap om 1,50 dollar in het computerspel Call of Duty: WWII. Het conflict liep zo hoog op dat Viner zijn 26-jarige vriend Tyler Barriss opriep om Gaskill te ‘swatten’. Hierbij wordt een valse noodoproep gedaan, waardoor een gewapend politieteam naar het huis van het slachtoffer wordt gestuurd.

Het was de bedoeling dat Shane Gaskill zou worden opgepakt door zo'n team, maar de valse melding had uiteindelijk veel ernstiger gevolgen. Barriss had aan de politie doorgegeven dat er een gijzeling plaatsvond in de woning van Gaskill, maar hierbij per abuis een oud adres vermeld waar hij allang niet meer woonde. Toen het politieteam een inval deed op dit adres werd de 28-jarige Andrew Finch, die niets met de ruzie te maken had, doodgeschoten.

20 jaar cel

Na de fatale grap werden Barriss, Viner en Gaskill opgepakt. Al snel gaf Barriss toe dergelijke grappen vaker uit te halen: hij bekende schuld aan 50 andere gevallen van swatting. Hiervoor moest hij 20 jaar de cel in. Viner, die hem de opdracht én het verkeerde adres had gegeven, verdwijnt voor vijftien maanden achter tralies.



Ook Gaskill moet voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van onder meer elektronische valsheid in geschrifte. Voor dit feit kan hij een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen.

Nationale aandacht voor swatting