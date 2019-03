Celstraf voor Duitser die zwervers overgoot en in brand zette

Recordgolf ‘zinloze mesmoorden’ op tieners schokt Groot-Brittannië

13:06 Engeland is opnieuw opgeschrikt door een moord op een tiener die is doodgestoken zonder duidelijk motief. Sinds begin dit jaar zijn volgens Britse media al tien tieners in de leeftijd van 14 tot 19 jaar met messteken om het leven gebracht. In totaal werden in Groot-Brittannië dit jaar al 24 mensen doodgestoken.