Celstraf voor dodelijke stunt met pistool en dik boek op YouTube

De toen 22-jarige Pedro Ruiz III stierf , voor de ogen van ongeveer dertig toeschouwers, onder wie hun drie jaar oude dochtertje. Het stel hoopte dat het filmpje van de stunt viraal zou gaan op YouTube. De nu twintigjarige Perez is schuldig bevonden aan doodslag. Ze heeft een schikking getroffen met justitie. Ze krijgt 180 dagen celstraf, waarvan ze de helft in de gevangenis doorbrengt en de helft uitzit met huisarrest. Ze mag ook nooit meer een vuurwapen bezitten. ,,De realiteit is dat deze dwaze stunt is bedacht, gepland en uitgevoerd door hem. Zij vertrouwde, onjuist en tragisch, op zijn belofte dat de stunt veilig was'', aldus justitie in de staat Minnesota tegen lokale media.

Tante

Dat komt overeen met hetgeen de tante van Pedro vlak na het incident zei. De vrouw waarschuwde de jongeman van tevoren. ,,Ze waren verliefd. Het was gewoon een stunt die verkeerd is afgelopen'', aldus Claudia Ruiz. ,,Hij vertelde me dat hij een idee had en ik waarschuwde hem om het niet te doen. 'Waarom ga je een echt geweer gebruiken?', vroeg ik. 'Omdat we meer kijkers willen trekken', antwoordde hij...'' De tante nam Monalisa in bescherming. ,,Het was zijn idee. Ze zou hem nooit opzettelijk pijn doen.''