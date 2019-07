Celstraf tot 7,5 jaar voor twee Syriëgangers voor oorlogsmisdrijf

De 24-jarige Syriëganger Oussama A. uit Utrecht en Reda N. uit Leiden (25) zijn veroordeeld tot respectievelijk 7,5 en 4,5 jaar cel. De rechtbank in Den Haag acht vandaag onder meer bewezen dat zij in het strijdgebied in Syrië en Irak meededen met de terroristische organisatie IS en zodoende terroristische misdrijven hebben voorbereid. Dat gebeurde tussen ongeveer begin 2014 en eind 2016. De twee waren al in Turkije veroordeeld tot zes jaar cel voor terrorisme maar konden vorig jaar naar Nederland komen, waar ze meteen werden opgepakt.

De straf voor A. geldt ook voor het lachend poseren op een foto met een gekruisigd persoon. Met het Openbaar Ministerie vindt ook de rechtbank dat dit een oorlogsmisdrijf is. Het is de eerste keer dat een jihadist in Nederland hiervoor is berecht. A. heeft met de foto de persoonlijke waardigheid van de overledene aangetast, iets wat is vastgelegd in de Geneefse verdragen. Met de verspreiding van de foto droeg A. bij aan de verheerlijking van IS, vindt de rechtbank, die alleen al voor deze foto 2,5 jaar cel meetelde. De verspreiding van twee andere foto’s waarop ook gedode IS-slachtoffers stonden, vindt de rechtbank geen oorlogsmisdrijf.

Het OM had tegen A. zeven jaar en acht maanden en tegen N. zeven jaar geëist. Naast de kruisigingsfoto zou de Utrechter ook twee andere foto’s hebben verspreid waarop gedode slachtoffers staan. N. zou geprobeerd hebben twee anderen te ronselen.

De twee waren niet samen in het strijdgebied en ontkenden stellig dat ze hebben gevochten. Ze zeiden dat ze in ziekenhuizen mensen hebben verzorgd. De rechtbank geloofde daar niets van. Bij beiden ziet de rechtbank veel bewijzen dat ze een strijder waren.

Het tweetal werd al in Turkije veroordeeld tot zes jaar cel wegens terrorisme. Hun advocaat meent dat het OM ze hier niet voor de tweede keer mag vervolgen. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat de Turkse straf nog niet onherroepelijk was en ook nog niet was uitgezeten. Wel trok de rechtbank de 1,5 jaar cel die ze in Turkije doorbrachten al af van de nu opgelegde straf. Er was bijna acht en zeven jaar cel geëist.

Spijt

A. heeft toegegeven dat hij op de foto stond, maar heeft er spijt van. Hij zei het onder druk te hebben gedaan, om zich te bewijzen als moslim. Hij ontkende dat hij deze foto zelf had verspreid of openbaar had gemaakt. A. zou volgens het OM daarnaast nog twee andere foto’s hebben verspreid waarop twee gedode slachtoffers staan. Op één daarvan houdt een IS’er het afgehakte hoofd van een vrouw vast. Dat zijn ernstige vernederingen waaruit de volstrekte minachting voor deze mensen blijkt, aldus justitie.