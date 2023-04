Celia kreeg op haar 48ste al parkinson: hoe herken je de symptomen? ‘Bij jongere mensen begint het meestal niet met beven’

Omdat ze van collega’s en vrienden altijd maar weer de opmerking kreeg dat ze zo ‘raar’ stapte, liet de Belgische Celia De Leeuw (52) zich toch eens onderzoeken. Ze bleek parkinson te hebben, een ongeneeslijke ziekte die vooral de beweging aantast. Celia was toen nog maar 48. Naar aanleiding van Wereld Parkinsondag getuigt ze over haar ziekte. “Op jonge leeftijd is het moeilijker te herkennen”, zegt neurologe Femke Dijkstra van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).