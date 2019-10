CDU-voorzitter noemt AfD ‘een echt probleem in Duitsland’

CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer heeft vandaag flink uitgehaald naar de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD). Die is in haar ogen ‘de politieke arm van rechts-extremisme’, zei de voorzitter van de Duitse christendemocraten tijdens het landelijke congres van de jongerenafdeling van haar partij in Saarbrücken.

Annegret Kramp-Karrebauer, in de volksmond AKK genoemd, deed haar uitspraak naar aanleiding van de terreurdaad van afgelopen woensdag in de stad Halle in de deelstaat Saksen-Anhalt. Daar schoot een Duitse twintiger twee mensen dood nadat hij tevergeefs had geprobeerd een ‘bloedbad’ aan te richten in een synagoge. De schutter filmde zijn daden, die live te zien waren op videosite Twitch. De 27-jarige Stephan Billiet bekende na zijn aanhouding verantwoordelijk te zijn voor de schietpartijen en verklaarde te hebben gehandeld uit een extreemrechts, antisemitisch motief.



De CDU-voorzitter noemde de aanslag in haar toespraak ‘een schande’ en ‘een alarmsignaal dat niemand van ons koud kan laten’. Ze merkte op dat er al eerder alarmsignalen zijn geweest ‘maar het probleem is dat die geen van allen zoveel impact lijken te hebben gehad dat men erkent: rechts-radicalisme en de politieke arm ervan, de AfD, zijn een echt probleem in Duitsland’.

Taboes

‘AKK’ uitte ook kritiek op het niveau van het politieke debat in Duitsland. ,,We moeten er niet aan wennen dat elke dag in het politieke debat het ene na het andere taboe doorbroken wordt’’, zei de partijleider. De CDU mag bij alle interne discussies volgens haar niet vergeten ‘dat de politieke tegenstander altijd buiten onze gelederen staat, nooit erbinnen’.

Der Spiegel brengt de krachtige taal van Kramp-Karrenbauer in verband met haar populariteit. De CDU-voorzitter staat volgens de nieuwssite momenteel onder druk vanwege slechte resultaten in de peilingen. ‘Desondanks werd ze vandaag met groot applaus ontvangen door de afgevaardigden van de Jonge Unie’, aldus de site. Dat waren er volgens Duitse media ‘slechts’ 320 waardoor de zaal maar gedeeltelijk was gevuld.

Maatschappelijke verontwaardiging

De dodelijke schietpartijen op straat hebben naast schrik ook grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt in Duitsland. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer verklaarde donderdag dat ‘de waarheid onder ogen moet worden gezien’, dat de dreiging van extreemrechts en antisemitisme ‘zeer hoog’ is en dat er ‘nog sterker’ op gereageerd moet worden dan nu al gebeurt. ,,Deze problematiek is de grootste naast die van islamitische terreur en moet dan ook dezelfde aanpak krijgen’’, aldus de bewindsman.