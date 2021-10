‘CDU-partijleider Laschet kondigt vertrek aan na historische nederlaag’

De SPD van Olaf Scholz kreeg meer dan 25 procent van de stemmen en werd daarmee de grootste partij van Duitsland. CDU/CSU bleven steken op ruim 24 procent, het slechtste resultaat ooit voor de partij van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. Laschet zou hebben gezegd dat de partij toe is aan een nieuwe start en dat hij daarbij wil helpen door een stap opzij te zetten. De CDU meldt dat de politicus om 18.30 uur een verklaring zal geven op het hoofdkantoor. Het is de verwachting dat hij dan zijn vertrek publiekelijk zal aankondigen. Laschet werd binnen de christendemocraten aanwezen als de opvolger van Merkel. Hij versloeg CSU-leider Mark Söder in de strijd om het kanselierschap, maar wist niet genoeg kiezers achter zich te krijgen om het conservatieve blok te verzekeren van een nieuwe termijn in de regering.

‘Persoonlijk een aandeel’

Hij gaf eerder al toe dat hij medeverantwoordelijk is voor de slechte uitslag. ,,Dit pijnlijke verlies, vooral ook in Oost-Duitsland, kent vele oorzaken waar ik ook persoonlijk een aandeel in heb.’’ Hij sprak van fouten die grondig zullen worden geanalyseerd en weggewerkt. ,,Ongeacht of we in de regering of in de oppositie zitten.’’



Laschet werd in de aanloop naar de verkiezing achtervolgd door schandalen. Zo lag hij onder meer onder vuur omdat hij aan het lachen was tijdens een toespraak van de president in een door overstromingen getroffen gebied.



De Duitse christendemocraten van CDU/CSU gaan ondanks hun verkiezingsnederlaag de komende dagen praten met potentiële coalitiepartners.